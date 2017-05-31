Дослідження: Жителі розділеного Донбасу не хочуть в ЄС

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Середа, 31 травня 2017, 11:47

Мешканці окупованих і вільних територій Донбасу мають схожі позиції, розбіжності стосуються статусу ОРДЛО.

Про такі результати дослідження громадської думки по обидва боки лінії фронту на сході України, проведеного німецькими дослідниками з Центру східноєвропейських та міжнародних студій (Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, ZOiS), повідомляє Deutsche Welle.

"Дослідження також показує, що підконтрольний Києву Донбас з деяких питань більше схожий на окуповані території, ніж на на інші частини України", - заявила директорка ZOiS, доктор Гвендолін Зассе (Gwendolyn Sasse).

Зокрема, на підконтрольних територіях Донбасу, як і на неконтрольованих територіях, більшість людей виступають проти приєднання України до Європейського Союзу.

Значні розбіжності у позиціях жителів двох частин Донбасу, однак, стосуються питання майбутнього статусу окремих районів Донецької та Луганської областей - ОРДЛО.

На підконтрольних територіях абсолютна більшість опитаних (64,7 відсотка) виступає за їх входження до відповідних українських областей, тоді як на непідконтрольних територіях 33,1 відсотка респондентів виступає за статус особливої автономії у складі Росії, а 35 відсотків - за статус особливої автономії у складі України.

За інформацією ZOiS, опитування проводилося телефоном з листопада по грудень 2016 року, у ньому взяло участь 1200 осіб.  

Теми: Донбас
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