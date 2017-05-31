Высший совет правосудия отправил в отставку и снова избрал главой Бенедисюка

Высший совет правосудия повторно избрал председателем Игоря Бенедисюка.



Об этом говорится в сообщении ВСП от 30 мая.



Отмечается, что на заседании совета во вторник было рассмотрено заявление Бенедисюка о прекращении его полномочий как председателя Высшего совета правосудия, которое единогласно было одобрено.



После этого Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о выборах председателя ВРУ.



Заместитель председателя Высшего совета правосудия Вадим Беляневич внес предложение избрать председателем ВРУ того же Бенедисюка.



Тайное голосование показало, что 17 голосами "за" Бенедисюк был повторно избран председателем Высшего совета правосудия.



Он будет занимать эту должность следующие 2 года.

Как известно, 17 марта 2017 между активистами и председателем ВСП Бенедисюком произошел конфликт, он применил оружие. По этому факту возбуждено 2 производства.

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк заявил, что нападение группы неизвестных лиц на него 17 марта произошло из-за его профессиональной деятельности и деятельности ВРУ, а именно освобождения судьи Инны Отрош и отстранения судьи Артура Емельянова.

Украинская правда