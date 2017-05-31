Вища рада правосуддя відставила і знову обрала головою Бенедисюка

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Середа, 31 травня 2017, 12:07

Вища рада правосуддя повторно обрала головою Ігоря Бенедисюка.

Про це йдеться в повідомленні ВРП від 30 травня.

Зазначається, що на засіданні ради у вівторок було розглянуто заяву Бенедисюка про припинення його повноважень як голови Вищої ради правосуддя, яку одностайно було схвалено.

Після цього Вища рада правосуддя розглянула питання про вибори голови ВРП.

Заступник голови Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич вніс пропозицію обрати головою ВРП того ж таки Бенедисюка.

Таємне голосування показало, що 17 голосами "за" Бенедисюка було повторно обрано головою Вищої ради правосуддя.

Він обійматиме цю посаду наступні 2 роки.

Як відомо, 17 березня 2017 року між активістами та головою ВРП Бенедисюком стався конфлікт, він застосував зброю. За цим фактом відкрито 2 провадження.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк заявив, що напад групи невідомих осіб на нього 17 березня стався через його професійну діяльність та діяльність ВРП, а саме звільнення судді Інни Отрош та відсторонення судді Артура Ємельянова.

Українська правда

Теми: суд
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