Кража Ярославны: Вятрович объяснил историческую клептоманию Путина
Глава Института нацпамяти Владимир Вятрович объяснил, почему президент РФ Владимир Путин пытался сделать частью истории России дочь киевского князя Ярослава Мудрого Анну.
Об этом он написал в Facebook.
"Путин продолжает привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого", - заявил Вятрович.
"История - это не только скучная для кого-то наука, с хронологиями и попытками установить связь между событиями в прошлом. Это еще и важный совокупный опыт сообщества, который помогает избегать ошибок в будущем. Это общественный и политический капитал этого сообщества. Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или ... воруют. Именно последним занимается Путин", - подчеркнул директор института.
Как сообщалось, 29 мая Путин в Париже заявил, что французско-российские отношения начались с бракосочетания Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, с Генрихом I в 1051 году.
Президент Петр Порошенко на это заметил, что Путин на глазах всей Европы пытался похитить в российскую историю киевлянку Анну Ярославну.
Позже американский телеканал CNN обратил внимание на то, как Украина сильно потролила Россию по этому поводу в Twitter. Так, официальный twitter-аккаунт Украины разместил в соцсети сообщение с фотографией березовой рощи, намекая, что во времена бракосочетания Анны Ярославны с французским королем на территории Москвы был только лес.
Также Украина опубликовала мем из мультсериала "Симпсоны", где персонаж переворачивает табличку с надписью "Россия", а на обратной стороне появляется надпись "Советский союз". "Вы действительно не меняетесь, не так ли?", - задал риторический вопрос украинский аккаунт.
Украинская правда
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