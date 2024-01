CNN рассказал, как Украина затролила Россию в твиттере

Американский телеканал CNN обратил внимание на диалог официальных twitter-аккаунтов России и Украины о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина касательно королевы Франции Анны Ярославны.

"Мир стал свидетелем еще одного новаторского использования GIF дипломатии во вторник, когда официальный twitter-аккаунт Украины поиздевался над официальным аккаунтом России", - говорится в публикации CNN.

"Когда Россия говорит, что Анна Киевская основала российско-французские отношения, позвольте нам напомнить последовательность событий", - говорится в записи украинского аккаунта с прикрепленным изображением глухого леса, который был на территории Москвы в 1051 году, когда Анна Ярославна стала женой французского короля.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql

В ответ на это, российский аккаунт разместил изображение построенного примерно в то же время собора святой Софии в Великом Новгороде, который является одним из старейших городов на территории современной России.

"Мы гордимся нашей общей историей. Россия, Украина и Беларусь разделяют одно историческое наследие, которое должно объединять наши народы, а не разделять нас", - говорится в заметке.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p