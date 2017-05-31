НАПК разрешило Развадовскому исправить декларацию

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Среда, 31 мая 2017, 16:52

Национальное агентство по предотвращению коррупции разрешило народному депутату группы "Видродження" Виктору Развадовскому подать исправленную электронную декларацию за 2015 год.

Соответствующее решение было принято 31 мая на заседании НАПК, передают "Українські новини".

Теперь у Развадовского есть 30 дней, чтобы подать исправленную декларацию.

В ходе обсуждения данного вопроса стало известно, что ранее Окружной административный суд Киева обязал НАПК принять исправленную декларацию Развадовского.

Согласно определению суда, нардеп приобрел в 2015 году 5 автомобилей, которые в том же году и продал.

При этом доход от продажи этих автомобилей был отнесен Государственной налоговой инспекцией к отчетному периоду за 2014 год.

Поэтому депутат их не внес в декларацию.

В связи с ошибкой налоговой Развадовский обратился в суд с просьбой обязать НАПК принять его исправленную декларацию.

Темы: НАПК декларации
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