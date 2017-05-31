В Днепропетровской области убили экс-депутата и охранника

805 просмотров
0
Среда, 31 мая 2017, 16:48

Возле Никополя Днепропетровской области ночью, 30 мая, возле кафе неизвестные убили предпринимателя, местного экс-депутата районного совета Николая Бондаренко и охранника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области, передает Укринформ.

"В младшего мужчину, охранника, выпустили 5 пуль, а затем наступила очередь 70-летнего Бондаренко. Ему стреляли в спину: две пули попали в поясницу, одна - в голову", - отметили в полиции.

После этого злоумышленники забрали машину Бондаренко.

По предварительным данным, было несколько нападающих в темной одежде, которые сейчас могут передвигаться на белом Nissan убитого бизнесмена и депутата.

В полиции также предупреждают, что злоумышленники могут быть вооруженными и просят к ним не приближаться, а сразу вызывать милицию.

На странице Facebook партии "Відродження" указано, что погибший Николай Бондаренко с 2014 года возглавлял Никопольскую районную организацию политической силы. Покойный был депутатом райсовета пяти созывов подряд, с 1994 по 2015 годы.

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Минобороны будет призывать по несколько десятков офицеров с области
В Винницкой области неизвестные устроили стрельбу, есть раненый
Активисты: Власть парализует работу Конституционного суда
Насиров возмутился, что "негодяи" из НАБУ запретили ему ехать в США
Все новости
Инструкция

Как из плохих дорог сделать хорошие

Мифы

О психическом здоровье в комиксах