Суд приказал Навальному удалить фильм "Он вам не Димон", тот и не думает
Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.
Об этом сообщает Русская служба BBC.
"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети интернет указанную информацию и видеоролики в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу", - постановил суд.
Такое решение было принято по делу по иску миллиардера Алишера Усманова к Навальному. Поводом для иска были обвинения оппозиционера, согласно которым известный бизнесмен вроде бы дал взятку Медведеву.
Суд признал эти обвинения такими, что не соответствуют действительности, и приказал ответчикам опубликовать опровержение.
Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью.— Alexey Navalny (@navalny) May 31, 2017
В свою очередь Навальный в twitter дал понять, что не собирается этого делать.
26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги, в ходе которых было задержано более 1000 человек.
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