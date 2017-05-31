Суд приказал Навальному удалить фильм "Он вам не Димон", тот и не думает

Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети интернет указанную информацию и видеоролики в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу", - постановил суд.

Такое решение было принято по делу по иску миллиардера Алишера Усманова к Навальному. Поводом для иска были обвинения оппозиционера, согласно которым известный бизнесмен вроде бы дал взятку Медведеву.

Суд признал эти обвинения такими, что не соответствуют действительности, и приказал ответчикам опубликовать опровержение.

Суд обязал меня удалить расследование "Он вам не Димон". Да, конечно. Спешу и падаю. Это исключается полностью. — Alexey Navalny (@navalny) May 31, 2017

В свою очередь Навальный в twitter дал понять, что не собирается этого делать.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги, в ходе которых было задержано более 1000 человек.