Суд приказал Навальному удалить фильм "Он вам не Димон", тот и не думает

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Среда, 31 мая 2017, 17:11

Люблинский районный суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить фильм-расследование о премьер-министре РФ Дмитрие Медведеве.

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети интернет указанную информацию и видеоролики в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу", - постановил суд.

Такое решение было принято по делу по иску миллиардера Алишера Усманова к Навальному. Поводом для иска были обвинения оппозиционера, согласно которым известный бизнесмен вроде бы дал взятку Медведеву.

Суд признал эти обвинения такими, что не соответствуют действительности, и приказал ответчикам опубликовать опровержение.

В свою очередь Навальный в twitter дал понять, что не собирается этого делать.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные митинги, в ходе которых было задержано более 1000 человек.

Темы: Росcия Медведев
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