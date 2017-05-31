Турчинов: Российские беспилотники необходимо уничтожать

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Среда, 31 мая 2017, 20:55

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что российские беспилотники, которые пересекают украинскую границу, необходимо сбивать.

Об этом он сказал в среду, находясь в Марьинке и Красногоровке.

Секретарь СНБО обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионной борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".

Он отметил, что в последнее время пророссийские вооруженные группировки значительно активизировали ведение всех видов разведки, в том числе, воздушной, с нарушением государственной границы Украины.

"Да, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые передвигаются по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", - отметил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве. "Для этого у нас есть все основания", - подчеркнул он.

Украинская правда

Темы: Турчинов Росcия
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