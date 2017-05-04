Тиллерсон заявил, что доверие между США и Россией отсутствует

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Четверг, 4 мая 2017, 00:31

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что пока доверия между Вашингтоном и Москвой практически нет.

Об этом он заявил 3 мая в ходе выступления в Государственном департаменте, передает "Радио Свобода".

Договор по контролю за вооружениями и ситуацию в Украине он назвал сферами, где Россия "не слишком полезной сегодня".

При этом Тиллерсон отметил необходимость восстановления определенного уровня доверия с Россией.

"Нам нужно работать над длинным списком вещей - он наших военных соглашений и ядерных договоренностей - до Украины, Крыма и других мест, где Россия является не слишком полезной. Надеюсь, что мы сможем начать строить новый путь к сотрудничеству. Не знаю, удастся ли это, но мы попробуем", - сказал он.

Темы: США Росcия
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