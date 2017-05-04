Адвокат Сущенко готовится к рассмотрению жалобы на продление ареста

25 просмотров
0
Четверг, 4 мая 2017, 01:14

Адвокат незаконно задержанного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что они с подзащитным готовятся к рассмотрению жалобы на продление ареста, которое состоится 18 мая.

Об этом сообщает "Укринформ".

"После праздников побывал у Романа Сущенко. Готовились к рассмотрению жалобы на продление ареста 18 мая. Как и прежде, будем настаивать на домашнем аресте и статусе "иного лица" ("общественного защитника") для украинского консула Геннадия Брескаленко", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что Брескаленко посещал Сущенко в прошлую пятницу, а в следующий раз пойдет к нему 5 мая (по закону ему разрешено два посещения в месяц).

Как известно, Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции – с 2010 года.

24 января 2017 года на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге была принята резолюция, в которой были выдвинуты требования освободить Сущенко, а также прекратить преследование украинских журналистов на территории оккупированного Крыма.

Темы: Сущенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
МИД требует от России освободить Сущенко 27 апреля 2017, 03:08
Сущенко в РФ оставили под стражей до конца июня 26 апреля 2017, 14:42
Сущенко написал письмо коллегам-журналистам 20 апреля 2017, 11:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Главу администрации Януковича Интерпол тоже больше не ищет
Совет Европы требует от РФ восстановить Меджлис и пустить его лидеров в Крым
Горбатюк: Решение Интерпола по Януковичу будет оспариваться
Интерпол отказался искать депутата-беглеца
Все новости
Гормон сладкоежки

Ученые объяснили, почему нам постоянно хочется сладкого

Репортаж

Волонтеры – мосты с жизнью, в которой бойцы кому-то нужны