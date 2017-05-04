Боевики ОРДО попались на использовании оружия из РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали два факта использования боевиками организации "ДНР" оружия и боеприпасов российского производства.
Об этом сообщает сайт СБУ.
В "серой зоне" в районе донецкого аэропорта правоохранители обнаружили два выстрела к гранатомету РПГ-7В, оставленные боевиками.
Возле одного из опорных пунктов Вооруженных сил Украины на линии разграничения оперативники спецслужбы изъяли огнемет "Шмель".
По заключению экспертов, обнаруженное оружие и боеприпасы изготовлены в России после 1991 года и не находятся на вооружении сил антитеррористической операции.
#СБУ виявила два факти використання бойовиками російської зброї https://t.co/IDGaHFcqU1 pic.twitter.com/ASexXTn6F9— СБ України (@ServiceSsu) May 4, 2017
"Наличие у боевиков российского оружия в очередной раз доказывает ее поставки террористам с территории РФ", - заявили в СБУ.
Украинская правда
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