Вследствие обстрела Авдеевки ранены две женщины

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Четверг, 4 мая 2017, 14:30

В результате минометного обстрела боевиками Авдеевки две женщины получили ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка, 11.00. В результате минометного обстрела боевиками города на ул.Спортивной две женщины, 55 лет и 81 год, получили осколочные ранения. Также на ул. Спортивной повреждены дома №26, 28, 31", - написал он.

 
фото с FB Аброськина

Ранее глава Донецкой ОблВЦА Павел Жебривский сообщил, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая.

В пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

Украинская правда

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