Для ремонта ДФС договорились о "тишине" – Жебривский

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе дал гарантии прекращения огня на 5-7 мая, в пятницу ремонтники попытаются восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.



Об этом в четверг на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой ОблВЦА Павел Жебривский.



"Донецкая фильтровальная станция все еще обесточена. СЦКК дала гарантии режима тишины на 5-7 мая. Ремонтники планируют выйти завтра в район ДФС, определить характер повреждений и сделать все необходимое для восстановления водоснабжения", - написал он.



Жебривский добавил, что сейчас в Авдеевку вода подается по графику.



"Для нескольких улиц частного сектора (старая Авдеевка) Главное управление ДСНС Украины в Донецкой области подвозит воду водовозами", - написал он.



Как известно 2 мая Жебривский сообщил, что Донецкая фильтровальная станция снова обесточена.



Украинская правда