Тука: Захваченные боевиками предприятия в ОРДЛО останавливаются

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Пятница, 5 мая 2017, 03:43

Захваченные оккупантами украинские предприятия в ОРДЛО останавливаются.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука в эфире "5 канала".

Он отметил, что России не нужен антрацитовый уголь из Донбасса.

"Те шахты, которые добывают антрацитовую группу угля, - крест. Этот уголь ни на тех территориях, ни в Федерации никому не нужен. Своего хватает более чем. Единственный путь - закрываться. Шахта Засядько уже закрыта, люди получили сообщение об отпуске на неопределенный срок за свой счет", - сказал он.

Тука добавил: "метпредприятия, в частности Алчевский и Енакиевский комбинаты, скорее всего, как бы это обидно ни звучало, оборудование будет перевезено в Россию. Потому, что, в частности, на Алчевском незадолго до этих событий было приобретено сверхсовременное оборудование за огромные средства и кредитные обязательства".

Как известно, ранее боевики ОРДЛО заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, переходят под "внешнее управление" боевиков "ДНР" и "ЛНР".

В Кремле заявили, что не считают "отжимом" так называемую "национализацию" предприятий.

Темы: Донбасс Тука уголь Росcия
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