Тука: Захоплені бойовиками підприємства в ОРДЛО зупиняються

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П'ятниця, 5 травня 2017, 03:43

Захоплені окупантами українські підприємства в ОРДЛО зупиняються.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Георгій Тука в ефірі "5 каналу".

Він наголосив, що Росії не потрібне антрацитове вугілля з Донбасу.

"Ті шахти, які видобувають антрацитову групу вугілля, – хрест. Це вугілля ані на тих територіях, ані в Федерації нікому не потрібне. Свого вистачає більш ніж. Єдиний шлях - закриватися. Шахта Засядька вже закрита, люди отримали повідомлення про відпустку на невизначений термін за власний рахунок", - сказав він.

Тука додав: "Металопідприємства, зокрема Алчевський і Єнакієвський комбінати, скоріше за все, як би це прикро не звучало, обладнання буде перевезено в Росію. Бо, зокрема, на Алчевському незадовго до цих подій було придбано надсучасне обладнання за величезні кошти і кредитні зобов'язання".

Як відомо, раніше бойовики ОРДЛО заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

У Кремлі  заявили, що не вважають "віджиманням" так звану "націоналізацію" підприємств.

Теми: Донбас Тука вугілля Росія
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