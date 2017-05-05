"Евровидение" в Киеве стартует 7 мая

В воскресенье, 7 мая, в Киеве пройдет официальная церемония открытия международного конкурса Евровидение-2017.

Об этом сказал креативный супервайзер конкурса в Киеве Сергей Проскурня на пресс-конференции в пятницу в украинской столице.

"Настало время, когда вы узнаете все тайны. Совсем скоро, 7 мая, открытие конкурса", – сказал он, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, гостей будут ожидать ведущие на трех локациях, в частности, в зоне прибытия, зоне общения с прессой, а также в фан-зоне.

Начало церемонии запланировано на 17.00.

В свою очередь, ведущий Андрей Джеджула, чья компания является подрядчиком по организации мероприятий по открытию конкурса в Киеве, отметил, что бюджет мероприятий, организованных к открытию, составляет почти 2,5 миллиона гривен.

"Мероприятия, которые пройдут в "Парковом" (конгрессно-выставочный центр – ред.), на красной дорожке, на площади Конституции уже вошли в бюджет, которым мы распоряжаемся, а именно 2 миллиона 492 тысячи гривен. Это полностью оплачивает режиссерские, технические (расходы), а также инсталляции на мероприятии", – рассказал он.

Как известно, к началу "Евровидения" Киев прихорашивают: уже завершили реконструкцию станции метро "Левобережная", запустили светомузыкальные фонтаны, красят Арку Дружбы наров возле Европейской площади и вот-вот откроют обновленную Почтовую площадь.

Речной трамвай с Почтовой Площади на левый берег до Международного выставочного центра начнет работу 8 мая. Поездка будет стоить от 40 гривен.