"Євробачення" у Києві стартує 7 травня

У неділю, 7 травня, у Києві пройде офіційна церемонія відкриття міжнародного конкурсу "Євробачення-2017".

Про це сказав креативний супервайзер конкурсу в Києві Сергій Проскурня на прес-конференції в п'ятницю в українській столиці.

"Настав час, коли ви дізнаєтеся всі таємниці. Зовсім скоро, 7 травня, відкриття конкурсу", – сказав він, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, гостей будуть очікувати ведучі на трьох локаціях, зокрема, у зоні прибуття, зоні спілкування з пресою, а також у фан-зоні.

Початок церемонії заплановано на 17.00.

У свою чергу, ведучий Андрій Джеджула, чия компанія є підрядником з організації заходів щодо відкриття конкурсу в Києві, зазначив, що бюджет заходів, організованих до відкриття, становить майже 2,5 мільйона гривень.

"Заходи, які пройдуть у "Парковому" (конгресно-виставковий центр – ред.), на червоній доріжці, на площі Конституції вже ввійшли в бюджет, яким ми розпоряджаємося, а саме 2 мільйони 492 тисячі гривень. Це повністю оплачує режисерські, технічні (витрати), а також інсталяції на заході", – розповів він.

Як відомо, до початку "Євробачення" Київ чепурять: уже завершили реконструкцію станції метро "Лівобережна", запустили світломузичні фонтани, фарбують Арку Дружби народів біля Європейської площі й ось-ось відкриють оновлену Поштову площу.

Річковий трамвай з Поштової Площі на лівий берег до Міжнародного виставкового центру розпочне роботу 8 травня. Поїздка коштуватиме від 40 гривень.