В "Майорском" остановили человека с "пенсионным" от "ЛНР"

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Пятница, 5 мая 2017, 19:11

В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили недействительные документы, которые выдают оккупационные власти на территории Луганской области.

Это произошло 5 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время оформления гражданина Украины, который направлялся к неподконтрольной территории пешком, пограничным нарядом обнаружено пенсионное удостоверение так называемой "ЛНР", – информирует ведомство.

 

Гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для проведения "фильтрационных мероприятий", добавляют пограничники.

Темы: Донбасс Луганская область сепаратизм пенсии Пограничная служба
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