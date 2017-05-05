В "Майорском" остановили человека с "пенсионным" от "ЛНР"
В контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда обнаружили недействительные документы, которые выдают оккупационные власти на территории Луганской области.
Это произошло 5 мая, сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Во время оформления гражданина Украины, который направлялся к неподконтрольной территории пешком, пограничным нарядом обнаружено пенсионное удостоверение так называемой "ЛНР", – информирует ведомство.
Гражданина передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов для проведения "фильтрационных мероприятий", добавляют пограничники.
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