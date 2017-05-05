У "Майорському" зупинили людину з "пенсійним" від "ЛНР"

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П'ятниця, 5 травня 2017, 19:11

У контрольному пункті в`їзду-виїзду "Майорське" прикордонники Краматорського загону виявили недійсні документи, які видає окупаційна влада на території Луганської області.

Це сталося 5 травня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Під час оформлення громадянина України, який прямував до непідконтрольної території пішки, прикордонним нарядом виявлено пенсійне посвідчення так званої "ЛНР", – інформує відомство.

 

Громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів для проведення "фільтраційних заходів", додають прикордонники.

Теми: Донбас Луганська область сепаратизм пенсії Прикордонна служба
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