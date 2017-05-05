Полиция усиливает патрулирование Донеччины, особое внимание – Мариуполю

331 просмотр
0
Пятница, 5 мая 2017, 20:30

Правопорядок и общественную безопасность в Донецкой области 8 и 9 мая будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских.

Об этом сообщает в пятницу сайт ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Максимальное внимание правоохранители будут уделять мемориальным комплексам и памятным местам. В эти дни в регионе запланировано 79 мероприятий в 45 населенных пунктах. На каждом из них будут присутствовать сотрудники полиции - всего почти 660 правоохранителей.

Всего на улицы городов и поселков выйдут 550 нарядов, из которых 335 пеших и 28 автопатрулей, а также 46 групп быстрого реагирования. Кроме того, в Славянске, Краматорске и Мариуполе будут работать экипажи патрульных.

 

Под особым вниманием правоохранителей - прифронтовой Мариуполь, где три года назад произошли трагические события, унесшие жизни военнослужащих и обычных жителей.

Полиция готова к мгновенному реагированию на любые изменения оперативного состояния в регионе, уверяют правоохранители.

Украинская правда

Темы: полиция Донецк
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Марьинском районе задержаны 5 человек по подозрению в участии в НВФ 5 мая 2017, 00:40
В Мариуполе обнаружены два тайника с боеприпасами 4 мая 2017, 02:08
Первая партия гибридных Mitsubishi уже в Украине – Аваков 3 мая 2017, 16:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Пятому подозреваемому по "делу Мартыненко" суд избрал ночной арест
РФ официально отказалась выполнять решение Совета Европы по Крыму
С начала суток в зоне АТО боевики стреляли 19 раз: есть раненый
ДТЭК Ахметова пополнит запасы антрацита из своих российских шахт
Все новости
Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок

Гонорары

Сколько заработают за выступления на Евровидении Джамала, Onuka и Руслана