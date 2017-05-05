Поліція посилює патрулювання Донеччини, особлива увага – Маріуполю

Правопорядок і громадську безпеку на Донеччині 8 та 9 травня забезпечуватимуть більше 2 тисяч поліцейських.

Про це повідомляє в п'ятницю сайт ГУ Нацполіціі України в Донецькій області.

Максимальну увагу правоохоронці приділятимуть меморіальним комплексам та пам’ятним місцям. Цими днями у регіоні заплановано 79 заходів у 45 населених пунктах. На кожному з них будуть присутні співробітники поліції – всього майже 660 правоохоронців.

Загалом на вулиці міст та селищ вийде 550 нарядів, з яких 335 піших та 28 автопатрулів, а також 46 груп швидкого реагування. Крім того, у Слов’янську, Краматорську та Маріуполі працюватимуть екіпажі патрульних.

Під особливою увагою правоохоронців – прифронтовий Маріуполь, де три роки тому відбулися трагічні події, що забрали життя військовослужбовців та звичайних жителів.

Поліція готова до миттєвого реагування на будь-які зміни оперативного стану в регіоні, запевняють правоохоронці.

Українська правда