Тандит: В заложниках у боевиков ОРДЛО - 128 граждан Украины

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Суббота, 6 мая 2017, 13:07

В заложниках у боевиков ОРДЛО находятся 128 граждан Украины, кроме того 10 - заключены в России.

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. 

"На сегодняшний день 128 человек незаконно содержится в Донецке и Луганске, еще десять - в России. Мы знаем о каждом человеке все подробно, мы общаемся с родными, близкими", - сообщил он.

Тандит отметил, что за последние полтора года эта тема очень политизирована.

"Мы понимаем, что принимаются решения в Кремле, хотя количество уволенных освобожденных или найденных растет", - отметил он.

Темы: Росcия пленные СБУ
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