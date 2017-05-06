Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України

В заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в Росії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується у Донецьку і Луганську, ще десятеро - в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими", - повідомив він.

Тандіт зазначив, що за останні півтора року ця тема максимально заполітизована.

"Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – зазначив він.