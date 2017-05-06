Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України

193 перегляди
0
Субота, 6 травня 2017, 13:07

В заручниках у бойовиків ОРДЛО перебувають 128 громадян України, окрім того 10 - ув'язнені в  Росії.

Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

"На сьогоднішній день 128 осіб незаконно утримується у Донецьку і Луганську, ще десятеро - в Росії. Ми знаємо про кожну людину все детально, ми спілкуємося з рідними, близькими", - повідомив він.

Тандіт зазначив, що за останні півтора року ця тема максимально заполітизована.

"Ми розуміємо, що ухвалюються рішення в Кремлі, хоча кількість звільнених або знайдених зростає", – зазначив він.

Теми: Росія полонені СБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мати Кольченка відвідала його в російській в'язниці 6 травня 2017, 07:42
Корабель РФ намагався захопити український катер 6 травня 2017, 00:54
"Путінські байкери" хочуть потрапити до Праги – їм готують "прийом" 5 травня 2017, 22:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Тандіт: В заручниках у бойовиків ОРДЛО - 128 громадян України
Вночі в Одесі у дворі волонтерського центру прогримів вибух
Доба в АТО: Бойовики били 63 рази, 5 військових ЗСУ поранені
Корабель РФ намагався захопити український катер
Усі новини
Ідеальний сніданок

Їсти стоячи із квадратної тарілки: Формула ідеального сніданку

Гормон ласуна

Вчені пояснили, чому нам постійно хочеться солоденького