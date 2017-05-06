Суд по делу "азовца" Краснова все время переносят

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Суббота, 6 мая 2017, 16:19

Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов - Крым" Станислава Краснова на 29 мая из-за неявки представителей прокуратуры.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Андрей Мамалыга, представляющий интересы Краснова.

"Перенесли на двадцать девятое (мая - КР). Представители прокуратуры не появились в третий раз подряд", - сказал Мамалыга.

Он высказал предположение, что поведение представителей прокуратуры обусловлена снижением интереса к делу Краснова.

Святошинский суд рассматривает дело по обвинению Краснова в незаконном хранении взрывчатых веществ во время событий на Майдане Незалежности в Киеве зимой 2013 - 2014 годов. После победы Революции достоинства и смены власти в Украине Служба безопасности закрыла дело против Краснова, но позже открыла снова.

Краснова и его жену Оксану обвинили в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и подготовке террористического акта.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд адвокаты заявляли о давлении СБУ на участников процесса и суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.

Темы: Крым "Азов" суд
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