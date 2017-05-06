Суд у справі "азовця" Краснова весь час переносять

Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника громадської організації "Громадянський корпус "Азов – Крим" Станіслава Краснова на 29 травня через неявку представників прокуратури.

Про це Крим.Реалії розповів адвокат Андрій Мамалига, який представляє інтереси Краснова.

"Перенесли на двадцять дев'яте (травня – КР). Представники прокуратури не з'явилися втретє поспіль", – сказав Мамалига.

Він висловив припущення, що поведінка представників прокуратури обумовлена зниженням інтересу до справи Краснова.

Святошинський суд розглядає справу за звинуваченням Краснова в незаконному зберіганні вибухових речовин під час подій на Майдані Незалежності в Києві взимку 2013 – 2014 років. Після перемоги Революції гідності та зміни влади в Україні Служба безпеки закрила справу проти Краснова, але пізніше відкрила знову.

Краснова і його дружину Оксану звинуватили в незаконному зберіганні вибухівки, державній зраді й підготовці терористичного акту.

Під час слідства й на етапі передачі справи проти Краснова до суду адвокати заявляли про тиск СБУ на учасників процесу й на суд. У листопаді 2016 року Європейський суд із прав людини взяв до розгляду скаргу Краснова на тортури з боку співробітників СБУ.

Станіслав Краснов був затриманий співробітниками СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом у ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався в судах. 23 вересня Краснов був звільнений з СІЗО.