Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России

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Суббота, 6 мая 2017, 17:15

Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе.

Об этом она заявила в еженедельном видео-обращении, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали беспокойство у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдове вызывает вопросы у Румынии и Болгарии.

Как отметила канцлер, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировало на события и, к примеру, направил войска в страны Балтии.

"Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - заявила Меркель.

Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта Россия-НАТО и обеспечить дальнейшую работу Совета Россия-НАТО.

Европейская правда

Темы: Меркель НАТО
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IP: 158.181.81.---Русскаяукраинка 06.05.2017 18:25
SPIRITO, осудить -то осудили,но больно понравилось-то россиянам быть вертухаями... Вот и организуют "горячие точки",чтобы было на ком тренироваться... Своих ,видно ,не хватает...
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IP: 93.74.43.---Spirito06.05.2017 17:49
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