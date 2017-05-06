Меркель выступила за двойную стратегию НАТО в отношении России
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула важность двойной стратегии НАТО в отношении России на фоне новой ситуации в сфере безопасности в Европе.
Об этом она заявила в еженедельном видео-обращении, передает Deutsche Welle.
По словам Меркель, аннексия Крыма и конфликт на востоке Украины вызвали беспокойство у стран Балтии и Польши, а ситуация в Молдове вызывает вопросы у Румынии и Болгарии.
Как отметила канцлер, этим странам было важно, чтобы НАТО отреагировало на события и, к примеру, направил войска в страны Балтии.
"Германия всегда очень внимательно следила за тем, чтобы, с одной стороны, демонстрировать готовность к защите всей территории альянса, а с другой - не обрывать переговорного контакта с Россией", - заявила Меркель.
Она подчеркнула, что все меры принимаются таким образом, чтобы не нарушать Основополагающего акта Россия-НАТО и обеспечить дальнейшую работу Совета Россия-НАТО.
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