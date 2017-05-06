Меркель виступила за подвійну стратегію НАТО щодо Росії

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Субота, 6 травня 2017, 17:15

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила важливість подвійної стратегії НАТО щодо Росії на тлі нової ситуації у сфері безпеки в Європі.

Про це вона заявила у щотижневому відео зверненні, передає Deutsche Welle.

За словами Меркель, анексія Криму і конфлікт на сході України викликали занепокоєння у країн Балтії та Польщі, а ситуація в Молдові викликає питання у Румунії та Болгарії.

Як зазначила канцлер, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на події і, приміром, направив війська в країни Балтії.

"Німеччина завжди дуже уважно стежила за тим, щоб, з одного боку, демонструвати готовність до захисту всієї території альянсу, а з іншого - не обривати переговорного контакту з Росією", - заявила Меркель.

Вона підкреслила, що всі заходи приймаються таким чином, щоб не порушувати Основоположного акта Росія-НАТОі забезпечити подальшу роботу Ради Росія-НАТО.

Європейська правда

Теми: Меркель НАТО
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Коментарі — 2
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IP: 158.181.81.---Русскаяукраинка 06.05.2017 18:25
SPIRITO, осудить -то осудили,но больно понравилось-то россиянам быть вертухаями... Вот и организуют "горячие точки",чтобы было на ком тренироваться... Своих ,видно ,не хватает...
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IP: 93.74.43.---Spirito06.05.2017 17:49
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