В Донецкой области дети пострадали от взрыва в заброшенном помещении завода

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Суббота, 6 мая 2017, 20:17

В селе Красная Поляна Великоновоселковского района Донецкой области в заброшенном здании бывшего завода из-за взрыва неизвестного предмета пострадали два юноши.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, с взрывчатыми травмами госпитализированы 15-летний мальчик и его 22-летний товарищ.

В 14.00 в дежурную часть Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение от медиков, что в больницу были доставлены двое ребят: несовершеннолетний с диагнозом травматическая ампутация 3-х пальцев руки, другой - с забойными ранами туловища. Пострадавшим оказана помощь, их жизни ничего не угрожает.

Пострадавшие ребята рассказали полицейским, что они вчетвером пошли в заброшенный завод искать металл. Там 22-летний парень увидел цилиндрический предмет, похожий на патрон, взял его в руки и передал несовершеннолетнему товарищу, а тот ударил по стене, в результате чего произошел взрыв.

Больше всего пострадал 15-летний подросток и его знакомый, который находился поблизости. Другие дети остались невредимыми.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, которые обследуют прилегающую территорию и устанавливают взрывоопасный предмет, который нашли дети.

Предварительная правовая квалификация - ч.1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Темы: Донецкая область полиция
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