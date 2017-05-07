Военные РФ и США обсудили полеты над Сирией

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Воскресенье, 7 мая 2017, 00:25

Начальники генеральных штабов России и США обсудили российско-американский меморандум о предотвращении авиаинцедентов в Сирии и высказали готовность восстановить его действие в полном объеме.

Об этом пишет DW.com.

В российском министерстве обороны также рассказали о намерении совместно работать "над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций" при проведении операций против террористических группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Фронт ан-Нусра". Главы генштабов обсудили и договоренности о создании зон деэскалации конфликта.

В Пентагоне заявили, что Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов "говорили о достигнутом недавно в Астане соглашении и подтвердили свою приверженность деконфликтизации операций". Начальники генеральных штабов России и США условились поддерживать регулярные контакты. 

Россия и США в 2015 году согласовали меморандум о безопасности полетов над Сирией. Документ регламентирует действия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над зоной конфликта.

В ответ на ракетный удар США по сирийскому военному аэродрому Шайрат Россия в апреле 2017 года приостановила действие этого меморандума.

Главы делегаций России, Турции и Ирана на межсирийских переговорах в Астане 4 мая договорились о создании в Сирии зон деэскалации. Всего созданы 4 таких зоны. 

Россия сообщила, что прекратила свои полеты в этих зонах еще 1 мая, и предупредила, что не допустит полетов авиации США над ними. Незадолго до вступления меморандума в силу, США заявили, что заключенное в Астане соглашение никак не повлияет на их операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). 

Документ вступил в силу 6 мая, вскоре после этого между сирийской армией и повстанцами вспыхнули новые бои. 

Темы: Сирия Росcия США
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