Військові РФ і США обговорили польоти над Сирією

Начальники генеральних штабів Росії і США обговорили російсько-американський меморандум про запобігання авіаінцедентов в Сирії і висловили готовність відновити його дію в повному обсязі.

Про це пише DW.com.

У російському міністерстві оборони також розповіли про намір спільно працювати "над додатковими заходами для запобігання конфліктних ситуацій" при проведенні операцій проти терористичних угруповань "Ісламська держава" (ІДІЛ) і "Фронт ан-Нусра". Глави генштабів обговорили і домовленості про створення зон деескалації конфлікту.

У Пентагоні заявили, що Джозеф Данфорд і Валерій Герасимов "говорили про досягнуту недавно в Астані угоду і підтвердили свою прихильність деконфліктізаціі операцій". Начальники генеральних штабів Росії і США домовилися підтримувати регулярні контакти.

Росія і США в 2015 році узгодили меморандум про безпеку польотів над Сирією. Документ регламентує дії пілотованих і безпілотних літальних апаратів в повітряному просторі над зоною конфлікту.

У відповідь на ракетний удар США по сирійському військовому аеродрому Шайрат Росія в квітні 2017 року призупинила дію цього меморандуму.

Глави делегацій Росії, Туреччини та Ірану на міжсирійську переговорах в Астані 4 травня домовилися про створення в Сирії зон деескалації. Всього створено 4 таких зони.

Росія повідомила, що припинила свої польоти в цих зонах ще 1 травня, і попередила, що не допустить польотів авіації США над ними. Незадовго до вступу меморандуму в силу, США заявили, що укладена в Астані угода ніяк не вплине на їх операцію проти терористичного угрупування "Ісламська держава".

Документ набув чинності 6 травня, незабаром після цього між сирійською армією і повстанцями спалахнули нові бої.