В Средиземном море спасены 3 тысячи мигрантов

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Воскресенье, 7 мая 2017, 01:44

Около 3 тысяч мигрантов были спасены в Средиземном море, во время попытки попасть в Европу.

Об этом говорится в сообщении береговой охраны Италии, пишет Reuters.

Для спасения людей было проведено более 20 отдельных спасательных операций, в которых приняли участие итальянская береговая охрана и военно-морской флот, Миссия ВМС ЕС в Средиземноморье (EUNAVFOR), пограничная служба ЕС Frontex, суда неправительственных организаций и торговые корабли.

В береговой охране не сообщили национальности спасенных.

Согласно данным Международной организации по миграции в этом году 43,490 мигрантов прибыли в Европу морским путем, по меньшей мере 590 беженцев погибли или пропали без вести около ливийского побережья.

Темы: миграция Италия
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