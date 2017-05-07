Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован, пострадавших нет

Пожар в здании Лукьяновского СИЗО локализован.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию, сообщает телеканал 112.

Перекрытие дороги на участке улицы Дегтяревской (от участка Дегтяревская, 14) снято, поскольку больше спецтехника для тушения пожара заезжать не будет.

По словам источника в СИЗО, жертв и пострадавших нет.

Сотрудники СИЗО уточнили, что пожар возник после отбоя в жилой зоне.

Как сообщалось, в Киеве на территории Лукьяновского следственного изолятора произошел крупный пожар в корпусе для несовершеннолетних заключенных.