Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Києві сталася пожежа у Лук’янівському СІЗО

Неділя, 7 травня 2017, 02:29

В київському слідчому ізоляторі (Лук’янівський СІЗО) сталася пожежа.

Як стало відомо "Українській правді", в Києві горить одна з будівель слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській, 13. На подвір’ї видно відкритий вогонь, чути вибухи шифера.

Національний центр правозахисту повідомляє, що  пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув’язнених.

Як видно з відео, дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум’ям.

На місці працюють пожежники.

 
Фото: Українська правда
 

Теми: Київнадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Усі новини...
Київ
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Мінкульт погодив передання будинку Сікорського громаді Києва
Останні новини
03:54
Reuters: США завдали нових ударів по хуситах у Ємені
03:24
Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
Усі новини...
Реклама: