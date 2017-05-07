В Києві сталася пожежа у Лук’янівському СІЗО
Неділя, 7 травня 2017, 02:29
В київському слідчому ізоляторі (Лук’янівський СІЗО) сталася пожежа.
Як стало відомо "Українській правді", в Києві горить одна з будівель слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській, 13. На подвір’ї видно відкритий вогонь, чути вибухи шифера.
Національний центр правозахисту повідомляє, що пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув’язнених.
Як видно з відео, дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум’ям.
На місці працюють пожежники.