В Києві сталася пожежа у Лук’янівському СІЗО

В київському слідчому ізоляторі (Лук’янівський СІЗО) сталася пожежа.

Як стало відомо "Українській правді", в Києві горить одна з будівель слідчого ізолятора на вулиці Дегтярівській, 13. На подвір’ї видно відкритий вогонь, чути вибухи шифера.

Національний центр правозахисту повідомляє, що пожежа виникла в корпусі для неповнолітніх ув’язнених.

Як видно з відео, дах будівлі корпусу для неповнолітніх весь охоплений полум’ям.

На місці працюють пожежники.