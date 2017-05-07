В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона

1337 просмотров
0
Воскресенье, 7 мая 2017, 15:14

Пресс-служба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона сообщила, на площади возле Лувра, где Макрон планирует встретиться со сторонниками после оглашения результатов выборов, провели эвакуацию из соображений безопасности.

Об этом сообщает Associated Press.

Пресс-секретарь кампании рассказала, что набережную Орсе в центре Парижа эвакуировали в воскресенье в качестве меры предосторожности. Она не уточнила характер угрозы, но говорит, что полиция приказала провести эвакуацию.

Макрон намеревался собрать своих сторонников в случае победы на президентских выборах перед знаменитой стеклянной пирамидой Лувра.

Как известно, Лувр находится под усиленной охраной после нападения экстремиста на французских солдат возле музея во время президентской кампании.

Европейская правда

Темы: Франция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
WikiLeaks нашла российский след в утечке писем штаба Макрона 7 мая 2017, 04:07
Хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона 6 мая 2017, 02:02
Как изменит Францию избрание нового лидера 5 мая 2017, 18:45
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона
СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО
В Киеве стартует Евровидение. Перекрыли движение в центре
Пограничники не пустили в Украину еще 2 российских журналисток
Все новости
Афиша на 5-7 мая

ЮБК открывает сезон, ночь кино, невероятное количество музыки и вечеринок

Гастро-новини

Киевские заведения, открывшиеся в апреле