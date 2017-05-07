В Киеве охранника супермаркета ранили выстрелом, стрелок задержан

1717 просмотров
0
Воскресенье, 7 мая 2017, 17:11

В Киеве на площади Спортивной охранника супермаркета ранили в живот выстрелом из оружия, стрелок задержан. 

Об этом сообщила пресс-секретарь столичного главка Нацполиции Оксана Блищик.

"ЧП произошло в Печерском районе на площади Спортивной. В 15:30 правоохранители получили сообщение о стрельбе в супермаркете. Предварительно установлено, что покупатель взял с полки бутылку напитка, а когда подошел к кассе, она разбилась. Охрана супермаркета пригласила его в свое служебное помещение. Там мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов и ранил охранника в живот", - отметила она.

Злоумышленник - киевлянин 1969 года - задержан, оружие изъято, потерпевший доставлен в больницу. Данные о состоянии раненого уточняются.

Событие зарегистрировано, решается вопрос правовой квалификации и открытия уголовного производства.

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Лукьяновском СИЗО говорят, что ночью горело админздание 7 мая 2017, 13:22
Пожар в Лукьяновском СИЗО локализован, пострадавших нет 7 мая 2017, 05:06
В Киеве произошел пожар в Лукьяновском СИЗО 7 мая 2017, 02:29
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Макрон уверенно победил в заморских французских территориях - СМИ
В Париже эвакуировали площадь, где должны были собраться сторонники Макрона
СММ ОБСЕ заявляет о сексуальных домогательствах со стороны боевика ОРДО
В Киеве стартует Евровидение. Перекрыли движение в центре
Все новости
Эмоции

Эмоциональный интеллект и признаки, что вы им владеете

Лайфхак

Как прожить неделю без мусора