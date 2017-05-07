В ОРЛО перенесли посещение украинских тюрем со своими заключенными

В ОРЛО заявили, что дата начала верификации лиц, находящихся в местах лишения свободы на подконтрольной украинской власти территории перенесена на 10 мая по просьбе ОБСЕ.

Об этом пишет подконтрольный боевикам ресурс "ЛИЦ" со ссылкой на руководителя рабочей группы по обмену военнопленных "ЛНР" Ольгу Кобцеву.

"10 мая начинаем верификацию. По просьбе ОБСЕ дата была перенесена с 4 мая на 10", - заявила она.

Ранее Кобцева сообщала, что на 4 мая был запланирован выезд делегации "ЛНР" на территорию Украины для верификации.

Отмечается, что матери задержанных представителей "ЛНР" и наблюдатели СММ ОБСЕ намерены проверить заявления, что задержанные отказываются от обмена и не хотят возвращаться на территорию Луганской области, неподконтрольную Украине.

26 апреля Трехсторонняя группа в Минске договорилась о работе подгруппы по безопасности и верификации списков пленных.

28 апреля началась верификация заявлений преступников, которых можно помиловать в обмен на содержащихся в плену в оккупированных Луганской и Донецкой областях людей.