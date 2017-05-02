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Представники ОРЛО відвідають тюрми на контрольованій території – ЗМІ

Вівторок, 2 травня 2017, 15:52

Представники ОРЛО планують відвідати тюрми та колонії на сході України, де перебувають особи, затримані за злочини проти України.

Про це повідомляють джерела Громадського.

Верифікація утримуваних в українських тюрмах представників так званої "ЛНР" має розпочатися 4 травня.

Верифікація покликана підтвердити чи спростувати небажання деяких осіб бути переданими в рамках обміну полоненими на окуповану територію.

Здійснюється вона за участю представників місії ОБСЄ та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Як зазначається, процес верифікації з так званою "ДНР" вже триває.

Також повідомляється, що представники ОРДО вже відвідали кілька місць утримання на підконтрольній Україні території.

Як повідомляють сепаратистські ЗМІ, так звану делегацію ОРЛО представлятиме, зокрема, учасниця робочої групи щодо обміну полонених "ЛНР" Ольга Кобцева.

26 квітня Тристороння група в Мінську домовилась про роботу підгрупи з безпеки та верифікацію списків полонених.

28 квітня почалась верифікація заяв злочинців, яких можна помилувати в обмін на утримуваних у полоні на окупованих Луганщині й Донеччині людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: в'язницяЛНР
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