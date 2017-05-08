"Газпром" начал строительство "Турецкого потока" в обход Украины

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Понедельник, 8 мая 2017, 09:22

Российский "Газпром" в воскресенье начал строительство в Черном море газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает пресс-служба "Газпрома", работа стартовала у российского побережья.

"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" — морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", — сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В сообщении отмечается, что укладку ведет судно Audacia компании Allseas — подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

Как известно, в начале декабря 2016 года российская компания "Газпром" подписала контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток" в обход Украины по дну Черного моря.

2 декабря парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".

Госдума ратифицировала соглашение 20 января 2017 года, Совет Федерации - 1 февраля.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Турцией по газопроводу "Турецкий поток" 7 февраля. 

Украинская правда

Темы: Газпром Турция
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IP: 220.239.120.---zmaylo08.05.2017 09:50
Дурень думкою багатіє - з обох сторін. Вже світові відомо що Росія не дотримується договорів, особливо коли щось не йде на її руку, а затуркані турки ще не усвідомили того. Як не буде чого їсти, то і газу не стане. Хіба що маленький Путін зробить велий ПУК і сам з ним не счезне з ним!
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