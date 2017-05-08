В Крыму провели обыск у главы регионального отделения Меджлиса

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Понедельник, 8 мая 2017, 11:13

Утром 8 мая в оккупированном Крыму силовики провели обыск в доме председателя Судакского регионального Меджлиса Ильвер агъа Аметова.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, поводом для обыска стало анонимное письмо.

Чубаров также сообщил, что в понедельник утром в поселке Къапсихор (ныне - Морское), расположенном в 20 км. от Судака, вооруженными людьми, прибывшими на трех бусиках, оцеплен квартал компактного проживания крымских татар.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары Меджлис
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