У Криму провели обшук у голови регіонального відділу Меджлісу

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Понеділок, 8 травня 2017, 11:13

Вранці 8 травня в окупованому Криму силовики провели обшук в будинку голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвер аг'а Аметова.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, приводом для обшуку став анонімний лист.

Чубаров також повідомив, що в понеділок вранці в селищі К'апсихор (нині - Морське), розташованому в 20 км. від Судака, озброєними людьми, які прибули на трьох бусиках, оточений квартал компактного проживання кримських татар.

Українська правда

Теми: Крим кримські татари Меджліс
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