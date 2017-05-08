У Криму провели обшук у голови регіонального відділу Меджлісу

Вранці 8 травня в окупованому Криму силовики провели обшук в будинку голови Судакського регіонального Меджлісу Ільвер аг'а Аметова.

Про це повідомив у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, приводом для обшуку став анонімний лист.

Чубаров також повідомив, що в понеділок вранці в селищі К'апсихор (нині - Морське), розташованому в 20 км. від Судака, озброєними людьми, які прибули на трьох бусиках, оточений квартал компактного проживання кримських татар.

Українська правда