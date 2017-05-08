Захарченко обвинил во взрывах Украину

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Понедельник, 8 мая 2017, 12:03

Глава донецких боевиков Александр Захарченко обвинил Украину в организации взрывов на дороге к Саур-Могиле перед его приездом.

"Украина сделала нам "подарок". Шесть взрывных устройств сработало, одно разминировали, два не взорвались", - цитирует его сайт боевиков "ДАН".

Якобы Захарченко продемонстрировал журналистам элемент взрывного устройства.

Как сообщалось, по данным росСМИ, в понедельник утром на дороге к мемориальному комплексу "Саур-Могила" незадолго до проезда кортежа Захарченко произошло два взрыва. Никто не пострадал.

В Донецке взрывы назвали терактом.

Украинская правда

Темы: "ДНР" Захарченко
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