Захарченко звинуватив у вибухах Україну

Глава донецьких бойовиків Олександр Захарченко звинуватив Україну в організації вибухів на дорозі до Саур-Могили перед його приїздом.

"Україна зробила нам "подарунок". Шість вибухових пристроїв спрацювало, один розмінували, два не вибухнули", - цитує його сайт бойовиків "ДАН".

Нібито Захарченко продемонстрував журналістам елемент вибухового пристрою.

Як повідомлялося, за даними росЗМІ, в понеділок зранку на дорозі до меморіального комплексу "Саур-Могила" незадовго до проїзду кортежу Захарченка сталося два вибухи. Ніхто не постраждав.

У Донецьку вибухи назвали терактом.

Українська правда