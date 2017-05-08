В доме в центре Киева произошел пожар

В Киеве на улице Петлюры, возле станций метро Университет и Вокзальная, загорелся нежилой дом.

Как сообщает телеканал "112 Украина", на первом этаже несколько заведений общественного питания, на втором расположен хостел, а на третьем - офисные помещения.

По словам корреспондента, пожар начался именно в одном из офисных помещений.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Людей из здания эвакуировали.

Корреспондент отмечает, что по состоянию на 14:36 тушение пожара еще продолжалось, причину в ГСЧС пообещали назвать позже.

Вместе с тем, Зураб Аласания на своей странице в Facebook уточнил, что пожар произошел по адресу Симона Петлюры, 5.

Украинская правда