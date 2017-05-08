Порошенко назвал представление Москвы о геополитике "допотопными"

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Понедельник, 8 мая 2017, 23:55

"Кнопка мира" сейчас находится в Москве.

Об этом заявил президент Петр Порошенко во время выступления на акции "Первая минута мира" в Киеве.

"Что фитиль войны, что кнопка мира находятся в Москве. Они в руках человека, который имеет имперские амбиции, который опленен допотопными представлениями о геополитике, пропитан глубоким пренебрежением к международному праву", - сказал он.

Как известно, ранее Порошенко заявил, что Украина выступает за активизацию работы "Нормандского формата" (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе.

Украинская правда

Темы: Порошенко 9 мая
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IP: 78.109.23.---spitfire09.05.2017 00:18
все це правда, але поцієнт володіє стратегічною ініціативою і не соромиться діяти на випередження будь-якими брудними способами.
а переможців не судять...
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