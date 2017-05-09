Порошенко ожидает продления ЕС и Большой семеркой санкций против РФ

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Вторник, 9 мая 2017, 01:14

Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что Евросоюз и страны Большой семерки в июне продлят санкции против России.

Об этом он заявил во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, передает Интерфакс-Украина.

"Надеюсь, что уже в июне будет принято единогласное решение, как в рамках ЕС, так и Большой семеркой, о дальнейшем продлении санкций против страны-агрессора", - сказал он.

Он добавил, что не может быть безопасного будущего для Европы без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Темы: Порошенко 9 мая санкции Росcия
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