Порошенко очікує продовження ЄС і Великою сімкою санкцій проти Росії
Президент України Петро Порошенко очікує, що Євросоюз і країни Великої сімки в червні продовжать санкції проти Росії.
Про це він заявив під час акції "Перша хвилина миру" в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, передає Інтерфакс-Україна.
"Сподіваюся, що вже в червні буде прийнято одноголосне рішення, як в рамках ЄС, так і Великою сімкою, про подальше продовження санкцій проти країни-агресора", - сказав він.
Він додав, що не може бути безпечного майбутнього для Європи без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.