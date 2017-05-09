Порошенко очікує продовження ЄС і Великою сімкою санкцій проти Росії

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Вівторок, 9 травня 2017, 01:14

Президент України Петро Порошенко очікує, що Євросоюз і країни Великої сімки в червні продовжать санкції проти Росії.

Про це він заявив під час акції "Перша хвилина миру" в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, передає Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що вже в червні буде прийнято одноголосне рішення, як в рамках ЄС, так і Великою сімкою, про подальше продовження санкцій проти країни-агресора", - сказав він.

Він додав, що не може бути безпечного майбутнього для Європи без спокою на кордоні України з Росією, без глобального впливу на Москву з метою примусити її до миру.

Теми: Порошенко 9 травня санкції Росія
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