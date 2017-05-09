Встреча Лаврова и Тиллерсона перенесена с Аляски в Вашингтон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, в Вашингтоне.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщалось, главной темой на повестке дня станет война в Сирии. Кроме того, в программе встречи заявлена проблема урегулирования конфликта на востоке Украины, а также ряд других тем, по которым у Вашингтона и Москвы на протяжении многих лет имеются разногласия.

Первоначально планировалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона пройдет 11 мая в рамках конференции международного саммита "Неделя Арктики" в городе Фэрбанкс на Аляске.

Ранее в МИД РФ сообщили, что кроме встречи с госсекретарем российский министр планирует принять участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Как сообщалось, 12 апреля Лавров и Тиллерсон уже проводили встречу в Москве. Журналисты отмечали, что те переговоры прошли в "ледяной атмосфере".