Встреча Лаврова и Тиллерсона перенесена с Аляски в Вашингтон

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Вторник, 9 мая 2017, 02:58

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в среду, 10 мая, в Вашингтоне.

Об этом пишет DW.com.

Как сообщалось, главной темой на повестке дня станет война в Сирии. Кроме того, в программе встречи заявлена проблема урегулирования конфликта на востоке Украины, а также ряд других тем, по которым у Вашингтона и Москвы на протяжении многих лет имеются разногласия.

Первоначально планировалось, что встреча Лаврова и Тиллерсона пройдет 11 мая в рамках конференции международного саммита "Неделя Арктики" в городе Фэрбанкс на Аляске.

Ранее в МИД РФ сообщили, что кроме встречи с госсекретарем российский министр планирует принять участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе.

Как сообщалось, 12 апреля Лавров и Тиллерсон уже проводили встречу в Москве. Журналисты отмечали, что те переговоры прошли в "ледяной атмосфере".

Темы: США Росcия
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