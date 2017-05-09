В Южной Корее начались досрочные выборы президента

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Вторник, 9 мая 2017, 05:03

В Южной Корее начались досрочные президентские выборы, главный фаворит гонки - бывший адвокат и защитник прав человека Мун Чжэ Ин.

Об этом пишет DW.com.

Согласно социологическим опросам, фаворит избирательной гонки - бывший глава ранее оппозиционной, а теперь правящей демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин.

Предвыборная программа 64-летнего кандидата в президенты Южной Кореи включает в себя более мягкий политический курс в отношениях с КНДР, реформы крупных южнокорейских компаний, таких, как Samsung, и больше самостоятельности в отношениях с США. Наибольшей популярностью леволиберальный политик и бывший адвокат-правозащитник пользуется у молодых избирателей.

Самую сильную конкуренцию Мун Чжэ Ину могут составить кандидат из правого лагеря Хон Чжун Пхё и занимающий центристские позиции бизнесмен Ан Чхоль Су, однако, если верить социологам, оба кандидата сильно отстают от лидера, который может набрать до 40 процентов голосов.

Всего к выборам допущены 13 кандидатов, свои голоса призваны отдать около 42,5 миллионов избирателей. После того, как в 20.00 по южнокорейскому времени закроются избирательные участки, будут обнародованы первые результаты экзитполов. Ожидается, что явка на выборах превысит 90 процентов.

Досрочные выборы в Южной Корее были назначены после того, как экс-главе государства Пак Кын Хе объявили импичмент и арестовали из-за обвинений в коррупции. Мун уже боролся за пост президента в 2012 году с Пак Кын Хе и тогда проиграл, набрав 48 процентов голосов.

Темы: Южная Корея виборы
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