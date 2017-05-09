У Південній Кореї почалися дострокові вибори президента

112 переглядів
0
Вівторок, 9 травня 2017, 05:03

У Південній Кореї почалися дострокові президентські вибори, головний фаворит перегонів - колишній адвокат і захисник прав людини Мун Чже Ін.

Про це пише DW.com.

Згідно з соціологічними опитуваннями, лідер виборчих перегонів - колишній глава раніше опозиційної, а тепер правлячої демократичної партії "Тобуро" Мун Чже Ін.

Передвиборна програма 64-річного кандидата в президенти Південної Кореї включає в себе більш м'який політичний курс у відносинах з КНДР, реформи великих південнокорейських компаній, таких, як Samsung, і більше самостійності у відносинах з США. Найбільшою популярністю ліволіберальний політик і колишній адвокат-правозахисник користується у молодих виборців.

Найсильнішу конкуренцію Мун Чже Іну можуть скласти кандидат з правого табору Хон Чжун Пхьо і бізнесмен Ан Чхоль Су, який займає центристські позиції, однак, якщо вірити соціологам, обидва кандидати сильно відстають від лідера, який може набрати до 40 відсотків голосів.

Всього до виборів допущені 13 кандидатів, свої голоси покликані віддати близько 42,5 мільйонів виборців. Після того, як о 20.00 за південнокорейським часом закриються виборчі дільниці, будуть оприлюднені перші результати екзитполів. Очікується, що явка на виборах перевищить 90 відсотків.

Дострокові вибори в Південній Кореї були призначені після того, як екс-главі держави Пак Кин Хе оголосили імпічмент і заарештували через звинувачення в корупції. Мун вже боровся за посаду президента в 2012 році з Пак Кин Хе і тоді програв, набравши 48 відсотків голосів.

Теми: Південна Корея вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Пентагон: Система THAAD в Південній Кореї готова перехоплювати ракети 2 травня 2017, 00:31
КНДР погрожує "катастрофічними наслідками", через навчання США і Південної Кореї 1 травня 2017, 01:48
Елементи американської ПРО доставляють на місця дислокації в Південній Кореї 26 квітня 2017, 05:36
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Сенаті США пройшли слухання про втручання Росії у вибори
Ми за активізацію "Нормандського формату" – Порошенко
Чубаров закликав вийти на спільну молитву в Криму попри заборону
Меркель розповіла Порошенку про останню зустріч із Путіним
Усі новини
Celebrate diversity

Червона доріжка Євробачення (ФОТО)

Погляд психологів

8 спільних рис батьків, які мають успішних дітей